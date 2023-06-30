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В Анапе двух пропавших школьников нашли живыми

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-dvuh-propavshih-shkolnikov-nashli-zhivymi
В Анапе двух пропавших школьников нашли живыми
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

О пропаже мальчиков родители сообщили в полицию 30 июня.

Детей искали полицейские, добровольцы и волонтеры. Школьников нашли. Выяснилось, что они пошли гулять и решили порыбачить на плавнях, забыв предупредить об этом.

Сейчас дети находятся с родителями. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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