В Анапе двух пропавших школьников нашли живыми

О пропаже мальчиков родители сообщили в полицию 30 июня.

Детей искали полицейские, добровольцы и волонтеры. Школьников нашли. Выяснилось, что они пошли гулять и решили порыбачить на плавнях, забыв предупредить об этом.

Сейчас дети находятся с родителями. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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