В Анапе дороги и улицы чистят от снега 26 спецмашин и 130 рабочих
Общество
16.02.2023 15:48
Сотрудники управляющих компаний занимаются уборкой и подсыпкой пешеходных дорожек около многоэтажных жилых домов.
На улицах города работает 100 рабочих и 3 комбинированные дорожные машины. В сельских округах на дорогах задействованы 7 комбинированных дорожных машин, трактор и дорожные рабочие.
Спецтранспорт работает на дорогах с 4:00. Трассы расчищают от снежного наката и льда. Чистят тротуары и остановочные павильоны, подсыпают пескосолевую смесь. На краевых дорогах задействованы 5 машин, 2 трактора и 12 рабочих. На федеральных трассах работают еще 3 спецмашины, трактор, 2 «Газели» и 14 дорожных рабочих, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
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