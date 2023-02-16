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В Анапе дороги и улицы чистят от снега 26 спецмашин и 130 рабочих

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-dorogi-i-ulitsy-chistyat-ot-snega-26-spetsmashin-i-130-rabochih
В Анапе дороги и улицы чистят от снега 26 спецмашин и 130 рабочих
Фото t.me/anapaofficial

Сотрудники управляющих компаний занимаются уборкой и подсыпкой пешеходных дорожек около многоэтажных жилых домов.

На улицах города работает 100 рабочих и 3 комбинированные дорожные машины. В сельских округах на дорогах задействованы 7 комбинированных дорожных машин, трактор и дорожные рабочие.

Спецтранспорт работает на дорогах с 4:00. Трассы расчищают от снежного наката и льда. Чистят тротуары и остановочные павильоны, подсыпают пескосолевую смесь. На краевых дорогах задействованы 5 машин, 2 трактора и 12 рабочих. На федеральных трассах работают еще 3 спецмашины, трактор, 2 «Газели» и 14 дорожных рабочих, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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