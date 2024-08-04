В Анапе десантник в день ВДВ прыгнул с парашютом с многоэтажки

Инцидент произошел вечером 2 августа в ЖК «Раз Два Три» в городе-курорте.

О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, мужчина прыгнул с парашютом с одного из верхних этажей многоэтажного жилого дома. Парашют раскрылся через пару секунд после прыжка, мужчина благополучно приземлился на пустырь около жиленого комплекса. Местные жители сообщили, что около многоэтажки дежурила машина скорой помощи.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что в дежурную часть ОМВД России по Анапе заявок по данному факту не поступало.

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