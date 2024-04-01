В Анапе будут судить парня, открывшего стрельбу во время драки у ночного клуба

Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершила расследовать уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, которого обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью.

По данным следствия, в селе Витязево между обвиняемым, охранниками ночного клуба и двумя прохожими произошел конфликт. Злоумышленник вел себя агрессивно, ругался и грубо нарушал общественный порядок. Затем он достал травматический пистолет, несколько раз выстрелил и ранил одного из участников потасовки в ногу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело, на время следствия обвиняемого отправили под подписку о невыезде. Расследование завершено, материалы уголовного дела передали в суд. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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