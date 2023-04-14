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В Анапе бороться с надписями на стенах и заборах будет БОБР

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-borotsya-s-nadpisyami-na-stenah-i-zaborah-budet-bobr
В Анапе бороться с надписями на стенах и заборах будет БОБР
Фото t.me/mcuanapa

На базе МЦУ Анапа создали бригаду очень быстрого реагирования или сокращенно БОБР.

«Эта бригада оперативно выполняет мелкие работы по благоустройству города. Одно из основных видов деятельности — закраска надписей наркотического содержания. Такая работа выполняется ежедневно», — рассказали в МЦУ Анапы.

В ближайшее время для «бобров» будет разработана спецодежда с логотипами. Рабочий график бригады расписан на месяц вперед. Специалисты МЦУ мониторят популярные соцсети города-курорта, чтобы выявить новые, где требуется помощь БОБРа. Жители могут подать заявку на закраску надписей в Telegram-канале МЦУ.

Читайте также: парня, нарисовавшего на стене надпись с рекламой наркотиков, задержали в Краснодарскому крае.

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