В Анапе бороться с надписями на стенах и заборах будет БОБР

На базе МЦУ Анапа создали бригаду очень быстрого реагирования или сокращенно БОБР.

«Эта бригада оперативно выполняет мелкие работы по благоустройству города. Одно из основных видов деятельности — закраска надписей наркотического содержания. Такая работа выполняется ежедневно», — рассказали в МЦУ Анапы.

В ближайшее время для «бобров» будет разработана спецодежда с логотипами. Рабочий график бригады расписан на месяц вперед. Специалисты МЦУ мониторят популярные соцсети города-курорта, чтобы выявить новые, где требуется помощь БОБРа. Жители могут подать заявку на закраску надписей в Telegram-канале МЦУ.

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