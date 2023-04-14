В Анапе бороться с надписями на стенах и заборах будет БОБР
Общество
14.04.2023 16:21
На базе МЦУ Анапа создали бригаду очень быстрого реагирования или сокращенно БОБР.
«Эта бригада оперативно выполняет мелкие работы по благоустройству города. Одно из основных видов деятельности — закраска надписей наркотического содержания. Такая работа выполняется ежедневно», — рассказали в МЦУ Анапы.
В ближайшее время для «бобров» будет разработана спецодежда с логотипами. Рабочий график бригады расписан на месяц вперед. Специалисты МЦУ мониторят популярные соцсети города-курорта, чтобы выявить новые, где требуется помощь БОБРа. Жители могут подать заявку на закраску надписей в Telegram-канале МЦУ.
Читайте также: парня, нарисовавшего на стене надпись с рекламой наркотиков, задержали в Краснодарскому крае.
Популярные новости
- Производитель снайперских винтовок Lobaev поставил партию оружия для кубанских казаков из отряда «БАРС»
- У детенышей краснокнижной степной лисы открылись глазки на ферме РГО в Сочи
- Фура после ДТП с грузовиком опрокинулась на бок и рассыпала зерно на трассу под Армавиром
- Арест 11 тыс. земельных участков в Сочи обсудят на уровне Правительства РФ
- Минпромторг РФ опубликовал перечень дорогих автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
- Жителей четырех районов Краснодарского края предупредили об опасном подъеме воды в реках