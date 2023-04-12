Парня, нарисовавшего на стене надпись с рекламой наркотиков, задержали в Краснодарскому крае
Происшествия
12.04.2023 10:36
Сотрудники Росгвардии во время патрулирования на улице Гоголя в Белореченске обратили внимание на мужчину, который нарисовал на стене дома надпись с рекламой сайта.
При виде патрульного автомобиля молодой человек бросил трафарет и попытался сбежать. Росгвардейцы догнали злоумышленника на этой же улице. При себе у него был баллончик с аэрозольной краской. Также следы краски были на его руках.
Задержанный оказался 20-летним жителем Апшеронска. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.
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