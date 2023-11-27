В Анапе без света остаются около 3 тыс. человек

В городе-курорте вечером 27 ноября продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного после сильнейшего шторма.

Энергетики «Россети Кубань», «Электросети Анапа» и «НЭСК-Электросети Кубань», несмотря на сложные погодные условия и темное время суток, продолжают вести масштабные ремонтные работы и восстанавливать повреждения линий энергоснабжения.

Стихия оставила без света ночью 27 ноября более 30 тыс. местных жителей. За день отремонтировали почти все повреждения и устранили обрывы на ЛЭП. В поселках Чембурка и Виноградный установили генераторы.

Сейчас без света остаются около 3 тыс. человек. Полностью восстановить энергоснабжение муниципалитете планируется грядущей ночью, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

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