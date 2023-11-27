Ударивший по югу России ураган стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сравнил ураган на юге России с Балаклавской бурей 1854 года.

По его словам, ураган, который пронесся над европейской частью России 27 ноября, стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений. Например, сильный ураган, который получил название Балаклавская буря, был зафиксирован в период Крымской войны 169 лет назад.

«Знаменитая буря в Балаклаве. Тогда, 14 ноября, около сотни английских, французских, турецких кораблей было разрушено. Это было неимоверное и страшное событие, судя по описаниям. Интересен и тот факт, что Балаклавская буря стала причиной для создания первого научного метода прогнозирования погоды», — рассказал Вильфанд.

По его словам, сильный ветер на юге России будет дуть еще в ближайшие дни, но таких мощных порывов до 35-40 м/с, как 27 ноября, уже не ожидается. Циклон уйдет на север, но еще 28 и 29 ноября порывы ветра будут до 25-26 м/с, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Ейском районе 27 ноября ввели режим ЧС.