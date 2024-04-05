В Анапе автомобиль «Волга» на базе Mercedes продают за 11 млн рублей

Предложение о продаже легковушки ГАЗ-21 «Волга» в рестайлинге на базе Mercedes W220 long разместили на сайте бесплатных объявлений.

Продавец отмечает, что автомобиль 2021 года производства — он зарегистрирован как самодельное транспортное средство. На учет поставлен в 2022 году, все документы в порядке.

«Волга» построена на базе Mercedes W220 long в рестайлинг кузове. Большинство узлов и агрегатов заменены. Пробег верный, автомобиль после капитального ремонта.

«Машина привлекает внимание и дарит положительные эмоции как владельцу, так и окружающим. В этом авто просто невозможно остаться незамеченным. Волга дарит огромное количество удовольствия от вождения, при этом оставаясь отличным и удобным авто на каждый день. Сел, поехал и получаешь удовольствие. Автомобиль в отличном рабочем и эстетическом состоянии», — заявляет автор объявления.

Стоимость машины — 11 млн рублей. Продавец объявления также рассматривает обмен или бартер. Кроме того, он не откажется от посреднических услуг в продаже — их он готов оплатить в размере 10% от общей суммы.

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