Житель Сочи выставил на продажу автограф Путина за 1,5 млн рублей

Предложение о продаже «подлинного» автографа президента России Владимира Путина за 1,5 млн рублей или обмен на дом с огородом разместили на сайте бесплатных объявлений.

Продавец уверяет, что подпись, датированная 7 марта 2014 года, настоящая. Вместе с автографом он отдает ручку, которую держал президент, когда расписывался. Ручку после главы государства никто не трогал, добавил автор объявления, — она хранилась в специальном закрытом кейсе.

«Данный автограф ранее уже был представлен к продаже, однако был снят с торгов. В связи с тем, что сегодня рост авторитета президента России на мировой арене значительно вырос, лот выставлен вновь», — сообщает продавец.

Стоимость автографа и ручки — 1,5 млн рублей. Однако автор объявления также рассматривает обмен на дом в деревне с огородом для ведения собственного хозяйства в центральной части России или в Краснодарском крае.

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