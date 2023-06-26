В Анапе 8-летний мальчик погиб, сорвавшись с обрыва около лимана

Несчастный случай произошел 23 июня в поселке Витязево.

По данным следствия, утром 8-летний мальчик с матерью был на улице Лиманной. Женщина оставила сына около магазина и ушла по делам. Мальчик сказал матери, что хочет поехать на велосипеде в район лиманов и потренироваться в трюках. Женщина вернулась, но сына около магазина не было. Она начала его искать самостоятельно, а затем обратилась в полицию.

Ночью тело ребенка нашли в нижней части обрыва в районе лимана. На теле мальчика были травмы, характерные для падения с высоты. Там же нашли велосипед. Повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти ребенка, не обнаружили.

Возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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