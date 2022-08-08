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В Анапе 8 августа продлили запрет на купание в море с надувными матрасами

Общество
08.08.2022 16:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-8-avgusta-prodlili-zapret-na-kupanie-v-more-s-naduvnymi-matrasami
В Анапе 8 августа продлили запрет на купание в море с надувными матрасами
Фото t.me/anapaofficial

Запрет на использование надувных плавсредств действует из-за отжимного северо-восточного ветра, который уносит матрасы в море.

В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра, использование надувных плавательных средств и катамаранов в море запрещено.

Отдыхающих и местных жителей просят соблюдать меры личной безопасности, не подвергать себя и своих близких опасности, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе 7 августа запретили купаться с надувными плавсредствами из-за сильного ветра.

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