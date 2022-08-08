В Анапе 8 августа продлили запрет на купание в море с надувными матрасами

Фото t.me/anapaofficial

Запрет на использование надувных плавсредств действует из-за отжимного северо-восточного ветра, который уносит матрасы в море.

В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра, использование надувных плавательных средств и катамаранов в море запрещено.

Отдыхающих и местных жителей просят соблюдать меры личной безопасности, не подвергать себя и своих близких опасности, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе 7 августа запретили купаться с надувными плавсредствами из-за сильного ветра.