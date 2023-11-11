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В Анапе 76-летний мужчина умер по дороге в магазин

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-76-letnij-muzhchina-umer-po-doroge-v-magazin
В Анапе 76-летний мужчина умер по дороге в магазин
Фото t.me/pva_anapa

Информация о трупе на улице Солдатских Матерей появилась в соцсетях вечером 11 ноября.

На фото, выложенном в одном из городских пабликов, видно накрытое простыней тело на тротуаре. Очевидцы сообщили, что на место прибыла полиция.

«Местному жителю 1947 года рождения по дороге в магазин резко стало плохо. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Предварительно установлено что смерть не криминальная», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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