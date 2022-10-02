В Анапе 5 октября проведут проверку сирен, предупреждающих об опасности

Фото пресс-службы администрации Анапы

Громкоговорители с информационным сообщением «Внимание всем!» включат в Анапе 5 октября с 10:40 до 10:43. Горожан и гостей курорта просят сохранять спокойствие.

Услышав сигнал, нужно включить телевизоры на любой из 10 общероссийских телеканалов Первого мультиплекса, настроить радиоприемники на «Радио России» и прослушать специальное сообщение, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», также 5 октября проверку систем оповещения проведут в Краснодаре и Новороссийске.