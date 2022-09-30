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В Краснодаре 5 октября включат сирены, предупреждающие об опасности

Общество
30.09.2022 15:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-5-oktyabrya-vklyuchat-sireny-preduprezhdayushhie-ob-opasnosti
В Краснодаре 5 октября включат сирены, предупреждающие об опасности
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В этот день в краевом центре, как и в других муниципалитетах Кубани, будут проводить ежегодную плановую проверку готовности систем оповещения населения.

Во всех районах Краснодара 5 октября с 10:40 прозвучат сигналы сирен оповещения и громкоговорители с информационным сообщением «Внимание всем!». Это необходимо для отработки оперативного информирования населения в случае возникновения ЧС.

Сигнал сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны. По этому сигналу нужно включить на телевизоре любой из 10 федеральных каналов и радиоканал «Радио России», сообщает ЕДДС Краснодара.

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