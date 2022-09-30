В Краснодаре 5 октября включат сирены, предупреждающие об опасности
Общество
30.09.2022 15:36
В этот день в краевом центре, как и в других муниципалитетах Кубани, будут проводить ежегодную плановую проверку готовности систем оповещения населения.
Во всех районах Краснодара 5 октября с 10:40 прозвучат сигналы сирен оповещения и громкоговорители с информационным сообщением «Внимание всем!». Это необходимо для отработки оперативного информирования населения в случае возникновения ЧС.
Сигнал сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны. По этому сигналу нужно включить на телевизоре любой из 10 федеральных каналов и радиоканал «Радио России», сообщает ЕДДС Краснодара.
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