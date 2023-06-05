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В Анапе 5 июня запретили купаться на всех пляжах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-5-iyunya-zapretili-kupatsya-na-vseh-plyazhah
В Анапе 5 июня запретили купаться на всех пляжах
Фото газеты "Анапское Черноморье"

Ситуацию с купанием в море обсудили на заседании городского штаба РСО.

Глава управления гражданской обороны и защиты населения Анапы Алексей Кишкинов сказал, что 5 июня купание запрещено на всех пляжах курорта. Это связано с усилением отжимного ветра, представляющего опасность для отдыхающих, пишет газета «Анапское Черноморье».

Жителей и гостей Анапы призвали соблюдать меры безопасности во время пляжного отдыха и не заходить в море во время действия запрета на купание.

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