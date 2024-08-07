Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Анапе 3-летний мальчик вышел из калитки частного дома и потерялся

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-3-letnij-malchik-vyshel-iz-kalitki-chastnogo-doma-i-poteryalsya
В Анапе 3-летний мальчик вышел из калитки частного дома и потерялся
Фото t.me/OMVD_Anapa_news

В полицию Анапы вечером 6 августа позвонили родители 3-летнего мальчика и сообщили о том, что их сын выбежал из калитки частного дома на улице Самбурова и заблудился.

Мать мальчика после неудачных попыток найти сына обратилась за помощью к полицейским. Правоохранители начали поиски ребенка и спустя некоторое время обнаружили мальчика на Театральной площади.

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Каких-либо противоправных действий в отношении него не совершалось. Мальчика передали матери, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

Читайте также: найден погибшим пропавший в Анапе 7-летний рыжий мальчик в трусах.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях