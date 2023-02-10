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В Анапе 3,2 тыс. человек остались без света из-за энергоаварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-3-2-tys-chelovek-ostalis-bez-sveta-iz-za-energoavarii
В Анапе 3,2 тыс. человек остались без света из-за энергоаварии
Фото Burak K, pexels.com

Аварийное отключение произошло городе-курорте 10 февраля около 20:50.

Из-за отключения подстанции «ВЛ-10» без света остались 3 тыс. 200 жителей в районе Ореховой рощи.

Специалисты занимаются устранением энергоаварии, точное время восстановления пока не уточняется.

Специалисты приступили к восстановительным работам, сообщает Telegram-канал «Анапское Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 7 февраля аварийное отключение электроэнергии произошло в станице Анапской, а также хуторах Заря, Рассвет и Тарусино. В результате аварии без света временно остались 12,5 тыс. человек.

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