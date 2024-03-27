В Анапе 28 марта на сутки ограничат водоснабжение во всем городе

По данным «Анапа Водоканал», с 14:00 28 марта до 12:00 29 марта в городе, а также на Пионерском проспекте, в селе Витязево и в хуторе Песчаном будет отсутствовать водоснабжение.

Отключение воды связано с вводом в эксплуатацию участка водовода диаметром 1,2 м в районе строительства трасса А-290 Новороссийск — Керчь. Уточняется, что у потребителей возможно снижение напора, временное отсутствие воды, особенно на верхних этажах многоквартирных домов. Жителей просят запастись водой.

Подвозить воду будут автоцистернами по 20 адресам. Первый подвоз воды будет с 16:00 до 20:00 28 марта, второй подвоз — с 7:00 до 11:00 29 марта, сообщает МЦУ Анапы в Telegram.

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