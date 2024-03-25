Лицей, госпиталь, парк и ряд многоэтажек останутся без воды в Ейске 28 марта

Причиной отключения будет переключение капитально отремонтированного участка водопровода по улице Седина. Работы проведут 28 марта с 8:00 до 22:00.

В этот период водоснабжение будет отсутствовать в многоквартирных домах на улице Седина, 53/5, в частном секторе на улице Энгельса, 158/-158/4. Также воды не будет в парке культуры и отдыха имени Ивана Поддубного, магазинах «Пятерочка» и «Магнит» на улице Седина, 53/15.

Помимо этого, в зону отключения попадают госпиталь (столовая), магазин «Кубань», объекты в частном секторе от улицы Шмидта до Первомайской и от Ясенской до Ростовской, многоэтажки в военном городке, лицей № 4 и котельная на Калинина, 281/2.

«ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приносит извинения за временные неудобства», — сообщает пресс-служба администрации Ейского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 20 марта в Краснодаре из-за ремонтных работ без воды остались более 20 домов.