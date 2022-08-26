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В Анапе 26 августа запретили купаться в море с надувными матрасами

Общество
26.08.2022 11:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-26-avgusta-zapretili-kupatsya-v-more-s-naduvnymi-matrasami
В Анапе 26 августа запретили купаться в море с надувными матрасами
Фото пресс-службы администрации Анапы

В Анапе до конца суток 26 августа ввели запрет на купание с надувными плавательными средствами и катание на катамаранах.

Ограничение связано с усилением отжимного северо-восточного ветра.

Жителей и гостей курорта призвали соблюдать меры личной безопасности, усилить контроль за детьми и не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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