В Анапе 25 декабря 39 многоэтажек на полдня останутся без отопления
Общество
23.12.2022 16:48
В этот день на улице Ленина выполнят ремонтно-восстановительные работы на магистральном участке теплосетей.
В связи с этим с 0:00 до 12:00 отопления отключат в многоквартирных на домах на улицах:
- Лермонтова, 80, 82/1, 82/2, 75, 77, 119а, 119, 118, 118а, 116/, 116/2;
- Крылова, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 79, 81, 83, 85, 85А;
- Маяковского, 57, 57Б, 78, 80;
- Ивана Голубца, 103, 107;
- Толстого, 26, 27, 59, 61,13, 114, 130;
- Астраханской, 84, 86;
- Космонавтов, 34.
Работы на теплосетях проведут специалисты АО «Теплоэнерго», сообщает «Анапское Черноморье».
По прогнозу синоптиков, 25 декабря в Анапе ожидается +9…+11 °C.
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