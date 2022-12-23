В Анапе 25 декабря 39 многоэтажек на полдня останутся без отопления

В этот день на улице Ленина выполнят ремонтно-восстановительные работы на магистральном участке теплосетей.

В связи с этим с 0:00 до 12:00 отопления отключат в многоквартирных на домах на улицах:

Лермонтова , 80, 82/1, 82/2, 75, 77, 119а, 119, 118, 118а, 116/, 116/2;

, 80, 82/1, 82/2, 75, 77, 119а, 119, 118, 118а, 116/, 116/2; Крылова , 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 79, 81, 83, 85, 85А;

, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 79, 81, 83, 85, 85А; Маяковского , 57, 57Б, 78, 80;

, 57, 57Б, 78, 80; Ивана Голубца , 103, 107;

, 103, 107; Толстого , 26, 27, 59, 61,13, 114, 130;

, 26, 27, 59, 61,13, 114, 130; Астраханской , 84, 86;

, 84, 86; Космонавтов, 34.

Работы на теплосетях проведут специалисты АО «Теплоэнерго», сообщает «Анапское Черноморье».

По прогнозу синоптиков, 25 декабря в Анапе ожидается +9…+11 °C.

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