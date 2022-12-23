Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Анапе 25 декабря 39 многоэтажек на полдня останутся без отопления

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-25-dekabrya-39-mnogoetazhek-na-poldnya-ostanutsya-bez-otopleniya
В Анапе 25 декабря 39 многоэтажек на полдня останутся без отопления
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В этот день на улице Ленина выполнят ремонтно-восстановительные работы на магистральном участке теплосетей.

В связи с этим с 0:00 до 12:00 отопления отключат в многоквартирных на домах на улицах:

  • Лермонтова, 80, 82/1, 82/2, 75, 77, 119а, 119, 118, 118а, 116/, 116/2;
  • Крылова, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 79, 81, 83, 85, 85А;
  • Маяковского, 57, 57Б, 78, 80;
  • Ивана Голубца, 103, 107;
  • Толстого, 26, 27, 59, 61,13, 114, 130;
  • Астраханской, 84, 86;
  • Космонавтов, 34.

Работы на теплосетях проведут специалисты АО «Теплоэнерго», сообщает «Анапское Черноморье».

По прогнозу синоптиков, 25 декабря в Анапе ожидается +9…+11 °C.

Читайте также: из-за двух аварий на ЛЭП в Краснодаре отключились около 60 трансформаторных подстанций.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с рассказами о госизмене
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с рассказами о госизмене
За смерть дочери-подростка и убийство новорожденной внучки на Кубани женщине дали 12 лет колонии
За смерть дочери-подростка и убийство новорожденной внучки на Кубани женщине дали 12 лет колонии
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. Современное искусство: жителей Тимашевска возмутила елка из досок возле районного ДК
  3. Сергей Галицкий по состоянию здоровья вышел из исполкома РФС
  4. Соцсети: новым главным тренером «Краснодара» может стать Владимир Ивич
  5. Съемка с Бузовой за 350 тыс. рублей: 38 человек в Краснодаре пожаловались на модельное агентство
  6. Угроза китайским производителям: ноутбуки ушедших брендов начали поставлять в РФ по параллельному импорту
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях