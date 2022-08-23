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В Анапе 23 августа запретили купаться в море с надувными матрасами

Общество
23.08.2022 10:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-23-avgusta-zapretili-kupatsya-v-more-s-naduvnymi-matrasami
В Анапе 23 августа запретили купаться в море с надувными матрасами
Фото t.me/anapaofficial

Использовать надувные плавательные средства во время купания в море на курорте запретили из-за усиления отжимного северо-восточного ветра.

Также 23 августа в Анапе запретили плавать в море на катамаранах.

Жителей и гостей курорта призвали внимательно следить за детьми и пожилыми людьми при отдыхе у воды, а также не подвергать свою жизнь и здоровье неоправданному риску, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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