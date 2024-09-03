В Анапе 2 сентября побит суточный рекорд по жаре

Столбики термометров на курорте 2 сентября показали +31,9 °С.

Предыдущий максимальный рекорд температуры для этого дня был установлен в 2023 году — тогда он составил 30,9 °С.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, всего в европейской части России зафиксировано 7 суточных рекордов — в Череповце, Рыбинске, Коломне, Калуге, Туле и Донецке. Причем в Череповце и Рыбинске рекорды на этот день были установлены более 60 лет назад.

«Среди рекордсменов — в Туле и Калуге рекорды фиксируются второй день подряд!» — написал Михаил Леус в Telegram.

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