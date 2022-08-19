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В Анапе 19 августа из-за непогоды запретили купаться на всех пляжах

Общество
19.08.2022 13:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-19-avgusta-iz-za-nepogody-zapretili-kupatsya-na-vseh-plyazhah
В Анапе 19 августа из-за непогоды запретили купаться на всех пляжах
Фото пресс-службы администрации Анапы

Купание на пляжах курорта запретили в связи с прохождением грозового фронта из-за которого в море поднялся шторм.

Жителей и гостей курорта попросили соблюдать все необходимые меры предосторожности при отдыхе у воды и не подвергать свои жизнь и здоровье неоправданному риску, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

В Краснодарском крае до 21 августа объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. На участке от Анапы до Сочи есть опасность формирования смерчей над Черным морем.

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