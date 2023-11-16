В Анапе 18 ноября перекроют проезд по Пионерскому проспекту

В этот день город-курорт примет краевые соревнования по дуатлону и физкультурное мероприятие «Детская лига».

В связи с этим с 6:30 до 14:00 перекроют проезд по Пионерскому проспекту — от Северной до Кольцевой. Ограничения не коснутся автомобилей полиции, Росгвардии, скорой помощи, пожарных и спасателей.

Водителей просят быть внимательнее и учитывать ограничения при планировании маршрутов через Пионерский проспект 18 ноября, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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