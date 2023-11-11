Командные соревнования «Энергия спорта» прошли в Краснодаре

Краснодарский мотодром собрал свыше 200 участников и зрителей.

В церемонии открытия участвовали министр физической культуры и спорта Серафим Тимченко, председатель Олимпийского совета Краснодарского края, заслуженный мастер спорта России, первая Олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева, президент мотоциклетной федерации России, депутат ЗСК Александр Джеус и региональный представитель бизнес-группы РНКБ Банк (ПАО) Ольга Куратова.

Замгубернатора Кубани Александр Власов подчеркнул, что в крае каждый день проводятся физкультурно-спортивные мероприятия. Он отметил, что регион находится в числе лидеров по количеству людей, систематически занимающихся спортом.

«Подобные командные соревнования это не только спортивное время препровождение, но и формирование командного духа», — сказал Власов.

Команды состояли из пяти женщин и пяти мужчин в возрасте от 18 до 65 лет. Им было необходимо преодолеть полосы искусственных препятствий на естественном рельефе. Им предлагалось пройти девять испытаний. Победителей определяли по сумме затраченного времени и полученных штрафов.

Болельщики могли наблюдать за соревнованиями в ходе прямой трансляции на площадке и в соцсетях.

«В крае проводятся спортивные мероприятия разного формата, в их числе соревнования, направленные на сплочение коллективов, развитие корпоративной культуры. «Энергия спорта» — турнир, цель которого не столько установление рекордов, сколько объединение людей. Именно от слаженной работы, единства и зависит общая победа», — сказал Тимченко.

Организатором соревнований выступили министерство физической культуры и спорта края, Олимпийский Совет Краснодарского края при поддержке банка РНКБ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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