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Чемпионат России по спортивной гимнастике в 2024 году пройдет в Сочи

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/chempionat-rossii-po-sportivnoj-gimnastike-v-2024-godu-projdet-v-sochi
Чемпионат России по спортивной гимнастике в 2024 году пройдет в Сочи
Фото пресс-службы Федерации спортивной гимнастики России

Об этом 10 ноября сообщили в Федерации спортивной гимнастики России.

Чемпионат России по спортивной гимнастике в следующем году состоится в поселке Сириус. Он будет проходить с 11 по 18 марта.

Ожидается, что в чемпионате России примут участие спортивные гимнасты со всей страны. Более подробная информация о соревнованиях появится позже.

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