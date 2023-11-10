Чемпионат России по спортивной гимнастике в 2024 году пройдет в Сочи

Об этом 10 ноября сообщили в Федерации спортивной гимнастики России.

Чемпионат России по спортивной гимнастике в следующем году состоится в поселке Сириус. Он будет проходить с 11 по 18 марта.

Ожидается, что в чемпионате России примут участие спортивные гимнасты со всей страны. Более подробная информация о соревнованиях появится позже.

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