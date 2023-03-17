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В Анапе 18 марта временно ограничат подачу воды жителям нескольких населенных пунктов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-18-marta-vremenno-ogranichat-podachu-vody-zhitelyam-neskolkih-naselennyh-punktov
В Анапе 18 марта временно ограничат подачу воды жителям нескольких населенных пунктов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Повреждение выявили на водоводе Ду-500 мм в районе хутора Нижняя Гостагайка.

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ, 18 марта с 9:00 до 21:00 ограничат подачу воды жителям хуторов Нижняя Гостагайка, Капустин, Красный Курган и СНТ «Морское».

Жителей просят запастись питьевой водой на период проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает АО «Анапа Водоканал» в Telegram.

Читайте также: в Новороссийске устранили аварию на водоводе, которая оставила без воды 16 тыс. человек.

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