В Анапе 18 марта временно ограничат подачу воды жителям нескольких населенных пунктов
Происшествия
17.03.2023 08:59
Повреждение выявили на водоводе Ду-500 мм в районе хутора Нижняя Гостагайка.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ, 18 марта с 9:00 до 21:00 ограничат подачу воды жителям хуторов Нижняя Гостагайка, Капустин, Красный Курган и СНТ «Морское».
Жителей просят запастись питьевой водой на период проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает АО «Анапа Водоканал» в Telegram.
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