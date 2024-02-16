В Анапе 17 февраля проведут субботник в плавнях

Субботник пройдет 17 февраля с 9:00 до 12:00 в двух локациях — на улице Северной от переулка Безымянного до переулка Северного и от улицы Солнечной до Набережной, 43б в станице Анапской.

В уборке плавней от мусора примут участие чиновники, депутаты, активисты органов ТОС, сотрудники ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и местные жители. Принять участие в субботнике приглашают всех желающих, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

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