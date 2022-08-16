В Анапе 16 августа запретили купаться на всех пляжах из-за непогоды

Фото пресс-службы администрации Анапы

Купание на пляжах курорта временно запретили из-за прохождения грозового фронта.

Жителей и гостей курорта призвали быть осторожней и соблюдать необходимые меры личной безопасности во время отдыха у воды, а также не подвергать свои жизнь и здоровье неоправданному риску, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

По прогнозу синоптиков, до 18 августа в южной части Краснодарского края ожидаются дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Из-за непогоды в регионе объявили штормовое предупреждение.

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