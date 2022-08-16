В Анапе 16 августа запретили купаться на всех пляжах из-за непогоды
Общество
16.08.2022 11:53
Купание на пляжах курорта временно запретили из-за прохождения грозового фронта.
Жителей и гостей курорта призвали быть осторожней и соблюдать необходимые меры личной безопасности во время отдыха у воды, а также не подвергать свои жизнь и здоровье неоправданному риску, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
По прогнозу синоптиков, до 18 августа в южной части Краснодарского края ожидаются дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Из-за непогоды в регионе объявили штормовое предупреждение.
Читайте также: в Новороссийске около морвокзала нашли труп женщины.
Популярные новости
- Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
- Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
- Полиция: среди погибших в ДТП под Курганинском — трое детей
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- На центральной площади Туапсе появился 156-метровый портрет Виктора Цоя
- Шведская компания IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России
ТОП 5 НОВОСТЕЙ