В Анапе 1 сентября откроется второй на Кубани «Кванториум» на базе школы
Об этом 18 августа сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своих соцсетях. Технопарк создали в рамках нацпроекта «Образование».
«Первый появился в прошлом году в Ейском общеобразовательном учреждении. Всего к концу 2024 года планируем, что на Кубани откроются 5 школьных технопарков. Сеть «Кванториумов» начали создавать в регионе с 2018 года. Первый появился в Краснодаре, он также имеет два филиала в самом городе и еще один — в Армавире. Работает технопарк в Новороссийске и функционируют еще 4 мобильных «Кванториума», которые посещают различные населенные пункты края», — написала Анна Минькова в своем Telegram-канале.
На базе «Кванториумов» школьники могут развивать свои таланты в техническом направлении — заниматься моделированием, конструированием и проводить опыты и различные работы в дополненной и виртуальной реальности.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по поручению губернатора Вениамина Кондратьева «Кванториум» откроют 1 сентября в новой школе на улице Спортивной в микрорайоне Алексеевка в Анапе.
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