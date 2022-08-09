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В Анапе в новой школе 1 сентября откроется «Кванториум»

Общество
09.08.2022 09:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-v-novoj-shkole-1-sentyabrya-otkroetsya-kvantorium
В Анапе в новой школе 1 сентября откроется «Кванториум»
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Анапский школьник в ходе «прямой линии» обратился к губернатору края Вениамину Кондратьеву с просьбой создать технопарк.

По поручению Вениамина Кондратьева «Кванториум» откроют 1 сентября в новой школе на улице Спортивной в микрорайоне Алексеевка. Технопарк создали по нацпроекту «Образование».

«Кванториумы» — это новый современный формат образования. Они помогают раскрывать научный и творческий потенциал детей, развивать навыки, которые помогут им достичь успеха в жизни. Всего к концу 2024 года планируем открыть на Кубани пять школьных технопарков», — сказал Вениамин Кондратьев.

Технопарк оснастят цифровыми лабораториями по физике, биологии, химии и экологии; наборами для создания и программирования роботов, проектирования инженерных систем. Также оборудуют лабораторный комплекс для изучения робототехники, 3D-моделирования и промышленного дизайна. Установят станки лазерной резки с числовым программным управлением, паяльные станции.

В здании уже готовы все помещения, завезли часть оборудования. Педагоги с 16 августа начнут проходить курсы повышения квалификации.

Планируется, что в первый год в «Кванториуме» более 250 школьников будут обучаться по направлениям химии, биологии, физики и технологии . Еще более 150 подростков будут заниматься по направлениям дополнительного образования — «Промышленный дизайн», «Робоквантум», «Хайтек», «IT-квантум», «Энерджиквантум», «Биоквантум» и «Наноквантум».

Сеть детских технопарков создают в Краснодарском крае с 2018 года. «Кванториумы» уже работают в Краснодаре и Новороссийске. Также функционируют четыре мобильных технопарка. В 2021 году открылся первый школьный технопарк — на базе школы №7 Ейска.

Школу на 1 тыс. 100 мест в микрорайоне Алексеевка Анапы строят по нацпроекту «Образование». В трехэтажном здании разместили три спортзала, библиотеку с читальным залом, столовую на 600 посадочных мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев поручил создавать «Кванториумы» на базе больших школ.

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