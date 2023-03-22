В Анапе 1 мая откроется экоотель

Первый экоотель под совместным брендом «Моретель-Экспедиция» при содействии Корпорации «Синергия» откроют в Анапе 1 мая.

Он расположится на побережье в 5 км от железнодорожного вокзала и в 150 м от песчаного пляжа. Экоотель будет состоять из девяти двухэтажных домов и 12 коттеджей. Проект реализуется при господдержке министерства курортов Краснодарского края. Общая стоимость проекта составляет 41 млн рублей, субсидия на модульные некапитальные строения составила 13 млн рублей.

«Сегодня экотуризм активно развивается и здорово, что гостиничный бизнес выбирает формат с минимизацией влияния на экологию. Уверен, новинка успешно дополнит широкую линейку анапских средств размещения и привлечет на курорт новых отдыхающих», — отметил вице-мэр Анапы Виталий Воронов.

В марте прошлого года корпорация «Синергия» и бренд туристического снаряжения и экстремального отдыха «Экспедиция» запустили совместный проект по строительству в России глэмпинг-парков и экоотелей. В ближайшее время их откроют на Красной Поляне, а также еще не нескольких регионах России, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае предпринимателям выдавали субсидию на создание модульных отелей и кемпингов.