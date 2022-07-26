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В амфитеатре парка «Краснодар» возобновят показ футбольных матчей

Спорт
26.07.2022 13:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-amfiteatre-parka-krasnodar-vozobnovyat-pokaz-futbolnyh-matchej
В амфитеатре парка «Краснодар» возобновят показ футбольных матчей
Фото tripadvisor.com

После перерыва на межсезонье в парке покажут матч третьего тура РПЛ между «Краснодаром» и «Уралом».

«Быкам» предстоит игра в Екатеринбурге. Встречу можно посмотреть в парке 29 июля в 18:00. Вход в амфитеатр будет бесплатным, сообщает парк «Краснодар» в Telegram.

«Краснодар» после двух туров занимает 13 место в таблице РПЛ. Команда не одержала пока ни одной победы.

Читайте также: в амфитеатре парка «Краснодар» с 29 июля стартуют показы спектаклей проекта TheatreHD.

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