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В амфитеатре парка «Краснодар» с 29 июля стартуют показы спектаклей проекта TheatreHD

Культура
22.07.2022 14:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-amfiteatre-parka-krasnodar-s-29-iyulya-startuyut-pokazy-spektaklej-proekta-theatrehd
В амфитеатре парка «Краснодар» с 29 июля стартуют показы спектаклей проекта TheatreHD
Фото t.me/parkkrd

Репертуар зала под открытым небом в парке «Краснодар» пополнился спектаклями проекта проектом TheatreHD, который показывает на киноэкранах лучшие спектакли со всего мира.

В пятницу 29 июля в амфитеатре покажут постановку московского театра Мастерская П.Н. Фоменко «Моцарт. «Дон Жуан». Генеральная репетиция». Режиссером выступил Дмитрий Крымов. Главную роль в нем исполнил Евгений Цыганов. За эту работу он получил премию «Золотая маска».

Показ начнется в 20:00. Вход на сеанс бесплатный, но необходима предварительная регистрация.

«Дальше в наших совместных планах два спектакля легендарного лондонского театра «Глобус». Для них амфитеатр ну просто создан: «Глобус» играет под открытым небом, так что атмосфера будет воссоздана идеально», — написала пресс-служба парка в Telegram.

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