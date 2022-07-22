Краснодарский краевой театр кукол покажет водевиль по мотивам сказки «Муха-Цокотуха»
Культура
22.07.2022 10:13
Премьера состоится на 31 июля в малом зале театра. Режиссер Дмитрий Лемберский и художник Олеся Смахтина представят маленьким зрителям водевиль по мотивам сказки Корнея Чуковского.
В главной роли выступит заслуженная артистка России Валентина Головушкина. Сообщается, что знаменитая история именин Мухи-Цокотухи развернется во французской пекарне.
Вместе с Мухой маленькие зрители отправятся на базар за самоваром и узнают, что может случиться, если ты кого-то не позвал на свой день рождения, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.
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