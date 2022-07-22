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Краснодарский краевой театр кукол покажет водевиль по мотивам сказки «Муха-Цокотуха»

Культура
22.07.2022 10:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraevoj-teatr-kukol-pokazhet-vodevil-po-motivam-skazki-muha-tsokotuha
Краснодарский краевой театр кукол покажет водевиль по мотивам сказки «Муха-Цокотуха»
Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края

Премьера состоится на 31 июля в малом зале театра. Режиссер Дмитрий Лемберский и художник Олеся Смахтина представят маленьким зрителям водевиль по мотивам сказки Корнея Чуковского.

В главной роли выступит заслуженная артистка России Валентина Головушкина. Сообщается, что знаменитая история именин Мухи-Цокотухи развернется во французской пекарне.

Вместе с Мухой маленькие зрители отправятся на базар за самоваром и узнают, что может случиться, если ты кого-то не позвал на свой день рождения, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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