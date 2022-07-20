В амфитеатре парка «Краснодар» покажут советскую сказку «Конек-Горбунок» 1947 года

В амфитеатре парка «Краснодар» покажут советскую сказку «Конек-Горбунок» 1947 года

Любимый многими рисованный мультфильм «Конек-Горбунок» покажут в амфитеатре 24 июля — в воскресенье. В субботу — 23 июля ФК «Краснодар» принимает на своем поле «Спартак», поэтому в амфитеатре будет выходной.

Показ мультфильма «Конек-Горбунок» начнется в 19:00. Сразу после в 20:00 — запустят вестерн 1939 года «Дестри снова в деле», поэтому детям до 16 лет придется покинуть кинозал под открытым небом.

Кроме того, 21 и 22 июля в амфитеатре пройдет фестиваль уличного кино — смотр короткометражных фильмов.

Четверг, 21 июля:

19:30 — показ внеконкурсной программы фестиваля: альманах «Про родителей и детей»;

21:30 — показ внеконкурсной программы фестиваля: альманах «Лучшее прошлых лет».

Пятница, 22 июля:

20:00 — показ конкурсной программы фестиваля: семь лучших короткометражек, три из них — российские премьеры.

Все предстоящие показы в амфитеатре бесплатные, вход свободный, сообщает пресс-служба парка «Краснодар» в Telegram.

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