В амфитеатре парка «Краснодар» покажут советскую сказку «Конек-Горбунок» 1947 года
Культура
20.07.2022 20:09
Любимый многими рисованный мультфильм «Конек-Горбунок» покажут в амфитеатре 24 июля — в воскресенье. В субботу — 23 июля ФК «Краснодар» принимает на своем поле «Спартак», поэтому в амфитеатре будет выходной.
Показ мультфильма «Конек-Горбунок» начнется в 19:00. Сразу после в 20:00 — запустят вестерн 1939 года «Дестри снова в деле», поэтому детям до 16 лет придется покинуть кинозал под открытым небом.
Кроме того, 21 и 22 июля в амфитеатре пройдет фестиваль уличного кино — смотр короткометражных фильмов.
Четверг, 21 июля:
- 19:30 — показ внеконкурсной программы фестиваля: альманах «Про родителей и детей»;
- 21:30 — показ внеконкурсной программы фестиваля: альманах «Лучшее прошлых лет».
Пятница, 22 июля:
- 20:00 — показ конкурсной программы фестиваля: семь лучших короткометражек, три из них — российские премьеры.
Все предстоящие показы в амфитеатре бесплатные, вход свободный, сообщает пресс-служба парка «Краснодар» в Telegram.
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