В амфитеатре парка «Краснодар» покажут выездную игру «быков» против «Зенита»

Футболисты «Краснодара» сыграют против ФК «Зенит» 11 ноября. Начало — в 19:30.

Матч 15 тура РПЛ пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Трансляцию игры можно будет посмотреть в амфитеатре парка «Краснодар».

«Матч «Зенит» — «Краснодар» смотрим завтра в прямом эфире в Амфитеатре! Начало трансляции в 19:30», — сообщает пресс-служба парка «Краснодар» в Telegram.

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