В амфитеатре парка «Краснодар» покажут выездную игру «быков» против «Спартака»

Футболисты ФК «Краснодар» сыграют против «Спартака» 1 ноября. Начало — в 20:45.

Матч шестого тура групповой стадии FONBET Кубка России 2023/24 пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Трансляцию игры можно будет посмотреть в амфитеатре парка «Краснодар».

«Встречаем ноябрь вместе с любимой командой! Завтра, 1 ноября, «быки» встретятся в столице со «Спартаком». Болеем за наших в 20:45 в амфитеатре», — говорится в сообщении пресс-службы парка «Краснодар» в Telegram.

Читайте также: ФК «Краснодар» интересуется молодым полузащитником «Урала».