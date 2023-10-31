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В амфитеатре парка «Краснодар» покажут выездную игру «быков» против «Спартака»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-amfiteatre-parka-krasnodar-pokazhut-vyezdnuyu-igru-bykov-protiv-spartaka
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут выездную игру «быков» против «Спартака»
Фото t.me/park_galitskogo

Футболисты ФК «Краснодар» сыграют против «Спартака» 1 ноября. Начало — в 20:45.

Матч шестого тура групповой стадии FONBET Кубка России 2023/24 пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Трансляцию игры можно будет посмотреть в амфитеатре парка «Краснодар».

«Встречаем ноябрь вместе с любимой командой! Завтра, 1 ноября, «быки» встретятся в столице со «Спартаком». Болеем за наших в 20:45 в амфитеатре», — говорится в сообщении пресс-службы парка «Краснодар» в Telegram.

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