В амфитеатре парка «Краснодар» покажут выездной матч «быков» против «Факела»

Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

«Краснодар» сыграет с «Факелом» 5 ноября в рамках 16 тура РПЛ в Воронеже.

Трансляцию встречи в амфитеатре парка «Краснодар» начнут в 16:30.

«Продолжаем болеть за «быков» субботними вечерами! Вход свободный», — говорится в Telegram-канале парка «Краснодар».

После первого круга чемпионата «Краснодар» набрал 24 очка и занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ.

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