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В амфитеатре парка «Краснодар» покажут выездной матч «быков» против «Факела»

Спорт
02.11.2022 16:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-amfiteatre-parka-krasnodar-pokazhut-vyezdnoj-match-bykov-protiv-fakela
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут выездной матч «быков» против «Факела»
Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

«Краснодар» сыграет с «Факелом» 5 ноября в рамках 16 тура РПЛ в Воронеже.

Трансляцию встречи в амфитеатре парка «Краснодар» начнут в 16:30.

«Продолжаем болеть за «быков» субботними вечерами! Вход свободный», — говорится в Telegram-канале парка «Краснодар».

После первого круга чемпионата «Краснодар» набрал 24 очка и занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ.

Читайте также: ФК «Краснодар» в домашнем матче проиграл «Зениту».

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