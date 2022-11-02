В амфитеатре парка «Краснодар» покажут выездной матч «быков» против «Факела»
Спорт
02.11.2022 16:47
«Краснодар» сыграет с «Факелом» 5 ноября в рамках 16 тура РПЛ в Воронеже.
Трансляцию встречи в амфитеатре парка «Краснодар» начнут в 16:30.
«Продолжаем болеть за «быков» субботними вечерами! Вход свободный», — говорится в Telegram-канале парка «Краснодар».
После первого круга чемпионата «Краснодар» набрал 24 очка и занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ.
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