ФК «Краснодар» в домашнем матче проиграл «Зениту»

ФК «Краснодар» в домашнем матче проиграл «Зениту»

Матч 15 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 30 октября на стадионе «Краснодар». Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Единственный гол в матче на 87 минуте забил полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, успешно реализовав пенальти. 11-метровый удар в ворота «Краснодара» поставили за игру рукой в своей штрафной площади защитника Рамиреса.

После первого круга чемпионата «Краснодар» набрал 24 очка и занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч «быки» проведут 5 ноября на выезде против «Факела».

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