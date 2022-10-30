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ФК «Сочи» дома сыграл вничью с «Уралом»

Спорт
30.10.2022 17:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-doma-sygral-vnichyu-s-uralom-2
ФК «Сочи» дома сыграл вничью с «Уралом»
Фото пресс-службы ФК "Сочи"

Матч в рамках 15-го тура РПЛ состоялся 30 октября на стадионе «Фишт».

Счет открыли хозяева поля. На 23-йминуте после подачи очередного углового в исполнении сочинцев, мяч попал в руку защитнику гостей. Судья назначил пенальти, который реализовал форвард «леопардов» Кристиан Нобоа.

На 31-й минуте «Урал» смог сравнять счет. Гол забил полузащитник Юрий Газинский. А после перерыва гостям удалось вырваться в перед. На 73-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Сочи». Штрафной реализовал нападающий екатеринбургской команды Алексей Каштанов.

Однако через три минуты сочинцам удалось сравнять счет. После подачи в штрафную гол забил защитник «Сочи» Мусса Сиссако.

В оставшееся время команды не смогли забить, матч завершился вничью со счетом 2:2.

Следующий матч сочинцы вновь проведут дома и сыграют против «Спартака», сообщает пресс-служба ФК «Сочи».

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