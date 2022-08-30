В амфитеатре парка «Краснодар» 31 августа покажут выездной матч «быков» против «Химок»
Спорт
30.08.2022 07:27
Первый матч группового этапа Кубка России РПЛ между «Химками» и «Краснодаром» начнется в 16:30.
Все желающие смогут бесплатно посмотреть матч в прямом эфире на большом экране в амфитеатре парка «Краснодар», говорится в соцсетях парка.
К своему первому кубковому матчу «Краснодар» подходит на серии из 4 побед в 5 матчах. В предыдущей игре «быки» разгромно обыграли «Торпедо» на выезде.
«Химки» после смены главного тренера Сергея Юрана в последних матчах потерпели три поражения подряд, пропуская в каждом матче не менее трех голов.
ФК «Сочи» 31 августа проведет выездной матч в Кубке России против «Урала».
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