ПФК «Кубань» на выезде проиграл московскому «Велесу»

Фото пресс-службы ПФК "Кубань"

Матч 7 тура Первой Лиги прошел 27 августа на стадионе «Авангард» в Домодедово. Встреча завершилась со счетом 1:3.

В составе «Велеса» голы забили: Ираклий Логуа — на 37 минуте, Геворк Саркисян — на 66 минуте и Павел Баранов — на 90 минуте.

Единственный мяч в составе «Кубани» забил Илья Мосейчук на 81 минуте. После этого поражения «желто-зеленые» с 7 набранными очками остались на 11 месте турнирной таблицы Первой Лиги.

Следующий матч футболисты «Кубани» проведут 4 сентября на домашнем стадионе против астраханского «Волгаря».

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