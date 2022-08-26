ФК «Сочи» в домашнем матче разгромил «Химки»

Фото пресс-службы ФК "Сочи"

Матч 7 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 26 августа на стадионе «Фишт». Встреча завершилась со счетом 4:1.

Счет в матче на 15 минуте открыл полузащитник «барсов» Кристиан Нобоа. Он успешно реализовал пенальти, назначенный за фол против Тимофея Маргасова. Счет стал 1:0.

На 42 минуте матча «химчане» снова сфолили в своей штрафной на Маргасове и судья после консультации с VAR-арбитрами указал на «точку». К мячу снова подошел Нобоа и точно пробил с 11-метровой отметки. Счет в матче стал 2:0.

В добавленное к первому тайму время форвард «Сочи» Мелкадзе довел счет до разгромного, пробив в ближний угол после прострела с левого края. На перерыв команды ушли при счете 3:0.

На 58 минуте «Химкам» удалось сократить отставание. Илья Камышев сумел переправить мяч в ворота после подачи Александра Ломовицкого со стандарта. Счет стал 3:1.

На 64 минуте вышедший на замену Владислав Сарвели упал в штрафной «Химок» после игрового контакта с Камышевым и судья назначил пенальти в ворота гостей. Исполнить 11-метровый удар снова отважился Нобоа, но реализовать третий пенальти в матче ему не удалось — его удар пришелся в перекладину.

На 85 минуте Сарвели сделал счет в матче 4:1, замкнув передачу Никиты Бурмистрова во время контратаки.

После этой победы «Сочи» набрал 13 очков и остался на 4 места в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в РПЛ «барсы» проведут 3 сентября на выезде против «Краснодара».

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