В амфитеатре парка «Краснодар» 14 сентября покажут матч «быков» против «Локомотива»

Фото fckrasnodar.ru

Матч 2 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России пройдет в Москве и начнется в 15:00.

«В ближайшую среду «быкам» играть второй кубковый матч, а нам поддерживать их из амфитеатра», — говорится в Telegram парка «Краснодар».

Посмотреть кубковый матч в прямом эфире бесплатно могут все желающие. По прогнозу, 14 сентября в Краснодаре будет облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Температура воздуха поднимется до 20°C.

В прошлом матче РПЛ с ЦСКА «Краснодар» уступил со счетом 1:4 и прервал свою серию из 4 побед подряд. «Локомотив» сейчас переживает не лучшие времена — у команды серия из трех поражений подряд, она занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ.

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