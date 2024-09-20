В амфитеатре парка Галицкого покажут матч ФК «Краснодар» — «Акрон»

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет 20 сентября в 14:00 на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Для болельщиков, которые хотят поддержать команду, но не могут отправиться за ней в Тольятти, в амфитеатре парка «Краснодар» организуют прямую трансляцию.

«Завтра днем встречаемся в амфитеатре, чтобы поддержать «быков» в матче с Акроном. 21 сентября, начало трансляции в 14:00. Вход свободный», — сообщает пресс-служба парка Краснодар.

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