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В амфитеатре парка Галицкого покажут матч ФК «Краснодар» — «Акрон»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-amfiteatre-parka-galitskogo-pokazhut-match-fk-krasnodar-akron
В амфитеатре парка Галицкого покажут матч ФК «Краснодар» — «Акрон»
Фото t.me/parkkrd

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет 20 сентября в 14:00 на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Для болельщиков, которые хотят поддержать команду, но не могут отправиться за ней в Тольятти, в амфитеатре парка «Краснодар» организуют прямую трансляцию.

«Завтра днем встречаемся в амфитеатре, чтобы поддержать «быков» в матче с Акроном. 21 сентября, начало трансляции в 14:00. Вход свободный», — сообщает пресс-служба парка Краснодар.

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