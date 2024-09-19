Пять игроков «Краснодара» вошли в число 33 лучших футболистов РПЛ
Спорт
19.09.2024 12:52
Бюро исполкома РФС 19 сентября представило традиционный список 33 лучших футболистов Российской премьер-лиги по итогам сезона 2023/24 — по 3 спортсмена на каждую позицию.
В список вошли пять футболистов, которые в прошлом сезоне выступали за ФК «Краснодар»:
- Матвей Сафонов (№ 1 среди вратарей;
- Хуниор Алонсо (№ 1 среди левых центральных защитников);
- Сергей Волков (№ 1 среди правых защитников);
- Эдуард Сперцян (№ 2 среди левых центральных полузащитников);
- Джон Кордоба (№ 2 среди правых центральных нападающих).
Сафонов, Алонсо и Волков покинули «Краснодар» в минувшее трансферное окно.
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