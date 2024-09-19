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Пять игроков «Краснодара» вошли в число 33 лучших футболистов РПЛ

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-igrokov-krasnodara-voshli-v-chislo-33-luchshih-futbolistov-rpl?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Пять игроков «Краснодара» вошли в число 33 лучших футболистов РПЛ
Фото РФС

Бюро исполкома РФС 19 сентября представило традиционный список 33 лучших футболистов Российской премьер-лиги по итогам сезона 2023/24 — по 3 спортсмена на каждую позицию.

В список вошли пять футболистов, которые в прошлом сезоне выступали за ФК «Краснодар»:

  • Матвей Сафонов (№ 1 среди вратарей;
  • Хуниор Алонсо (№ 1 среди левых центральных защитников);
  • Сергей Волков (№ 1 среди правых защитников);
  • Эдуард Сперцян (№ 2 среди левых центральных полузащитников);
  • Джон Кордоба (№ 2 среди правых центральных нападающих).

Сафонов, Алонсо и Волков покинули «Краснодар» в минувшее трансферное окно.

Читайте также: экс-вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов дебютировал за «ПСЖ». Дебют вратаря сборной России за новый клуб состоялся вечером 18 сентября в матче Лиги Чемпионов между «ПСЖ» и испанской «Жироной».

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