Пять игроков «Краснодара» вошли в число 33 лучших футболистов РПЛ

Бюро исполкома РФС 19 сентября представило традиционный список 33 лучших футболистов Российской премьер-лиги по итогам сезона 2023/24 — по 3 спортсмена на каждую позицию.

В список вошли пять футболистов, которые в прошлом сезоне выступали за ФК «Краснодар»:

Матвей Сафонов (№ 1 среди вратарей;

(№ 1 среди вратарей; Хуниор Алонсо (№ 1 среди левых центральных защитников);

(№ 1 среди левых центральных защитников); Сергей Волков (№ 1 среди правых защитников);

(№ 1 среди правых защитников); Эдуард Сперцян (№ 2 среди левых центральных полузащитников);

(№ 2 среди левых центральных полузащитников); Джон Кордоба (№ 2 среди правых центральных нападающих).

Сафонов, Алонсо и Волков покинули «Краснодар» в минувшее трансферное окно.

Читайте также: экс-вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов дебютировал за «ПСЖ». Дебют вратаря сборной России за новый клуб состоялся вечером 18 сентября в матче Лиги Чемпионов между «ПСЖ» и испанской «Жироной».