Экс-вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов дебютировал за «ПСЖ»

Дебют вратаря сборной России за новый клуб состоялся вечером 18 сентября в матче Лиги Чемпионов между «ПСЖ» и испанской «Жироной».

Матч прошел на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершился со счетом 1:0 в пользу «ПСЖ». Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу, отметившись одним сейвом.

Сафонов смог дебютировать за «ПСЖ» из-за травмы основного вратаря команды — итальянца Джанлуиджи Доннарумы.

Следующий матч «ПСЖ» проведет уже 21 сентября в чемпионате Франции против «Реймса». Есть все шансы, что Сафонов примет участие и в этой встрече.

«ПСЖ» поздравил Сафонова с успешным дебютом и посвятил ему отдельный пост в клубных соцсетях.

«Наш голкипер Матвей Сафонов сыграл первый матч в цветах парижского клуба. И провел первый сухой матч», — приводит слова поста RT.

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